MotorLegendFestival, Imola ritrova la storia dei motori

255 i piloti iscritti all'evento, che si terrà dal 20 al 22 aprile all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Profumo di gare, rombo di motori d'altri tempi, un parterre di campioni iridati e vetture ormai leggendarie da far brillare gli occhi. Il prossimo weekend ce ne sarà per tutti i sensi all'Autodromo di Imola, dove il MotorLegendFestival porterà la storia delle corse lì dove è stata fatta, nel mitico Enzo e Dino Ferrari. Un'operazione nostalgia, si direbbe, ma sarebbe riduttivo.



A cinque dal via sono 255 i piloti iscritti. 218 per le gare a 4 ruote, dei quali 29 parteciperanno al 1° Gran Premio Historic Formula One San Marino, tappa iniziale dell'Europeo di categoria e riservato alle vetture prodotte tra gli anni '60 e l'81. 37 invece i centauri: a loro sono dedicati i Legendary Moments, ossia sessioni libere che vedranno sfilare in pista alcuni tra i più grandi motociclisti del secolo scorso. Tra loro anche il venezuelano Carlos Lavado, campione del mondo di 250 nell'83 e nell'86.