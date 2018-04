Rally San Remo: dopo la vittoria, Andreucci al comando della classifica tricolore

Per la sesta volta in carriera, Paolo Andreucci ha vinto il Rally di Sanremo, seconda prova del campionato italiano

Paolo Andreucci, navigato da Anna Andreussi e al volante della Peugeot 208 T16, si aggiudicano la 65esima edizione del rally di Sanremo.

Per il fuoriclasse della Garfagnana, si tratta della quarta vittoria consecutiva, la sesta in carriera sulle sempre difficili strade sanremesi.



Andreucci è scattato in testa fin dalla prima prova speciale ed ha incrementato il vantaggio sulla prova di San Romolo, dove ha rifilato pesanti distacchi a tutti gli avversari.



Chiusa al comando la prima tappa, il portacolori di casa Peugeot ha gestito sapientemente il vantaggio, andando a cogliere il secondo successo stagionale, dopo la vittoria del Ciocco.



Andreucci ha chiuso con un vantaggio di 9 secondi e 7 decimi su uno straordinario Simone Campedelli.

Il pilota romagnolo ha dominato la seconda tappa, vincendo 4 delle 5 prove in programma e sopratutto ha fatto segnare il migliro tempo nell'ultima speciale, i 34 chilometri e mezzo di Colle d'Oggia.

Un secondo posto che conferma la grande competittività di Campedelli e della sua Ford Fiesta R 5.



A completare il podio del Sanremo, Umberto Scandola al volante della Skoda Fabia. Il veronese è riuscito a recuperare il terzo posto, proprio in vista del traguardo, approfittando della foratura di Andrea Crugnola, sull’ultimo tratto cronometrato.



Da segnalare l'ottima prestazione di Andrea Nucita con la Hyundai i20 R5 che ha terminato la gara al quarto posto assoluto.

Costretti invece al ritiro, Marco Pollara con la Peugeot 208 e il toscano Rudy Michelini, vincitore della terza speciale ma uscito di strada nell'ultima prova della prima tappa.



In classifica generale, Andreucci comanda a punteggio pieno con 30 punti mentre Campedelli consolida il secondo posto a quota 22.

Prossimo appuntamento con il CIR, dal 3 al 5 maggio, con il rally della Targa Florio.