Mille Miglia: 36° rievocazione storica, passaggio nel centro storico di San Marino giovedi 17 maggio ore 10

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione

Dalla corsa di velocità a quella di regolarità. Per la 36esima volta la Mille Miglia sarà la passerella di auto storiche più bella del mondo e la Repubblica di San Marino, come sempre, sarà toccata dalle signore capaci di mantenere un fascino inalterato nel tempo.



Giovedi 17 maggio preceduta dal Tribute Mercedes – Ferrari, le 450 auto storiche entreranno in Repubblica intorno alle 9.30 per essere in Piazza della Libertà, salutate dai Capi di Stato di San Marino, dalle istituzioni e naturalmente dalla tanta gente che non vuole perdersi l'appuntamento ormai tradizionale di metà maggio, alle 10.



Le “aristocratiche”, dal pianello scenderanno verso viale Kennedy e si fermeranno sotto al centro congressi Kursaal per il riscontro cronometrico per poi ripartire ed uscire dal territorio sammarinese. Piccoli disagi per la viabilità, in occasione della 36esima rievocazione storica della Freccia Rossa verranno chiuse alcune strade di accesso al centro storico per la durata del passaggio, circa 3 ore: dalle 9 alle 12 di giovedi 17 maggio



L.G