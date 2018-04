Rally Liburna: vince Costenaro, terzo Daniele Ceccoli

Prima prova del Campionato italiano terra. Tredicesimo assoluto e vincitore di classe, Jader Vagnini con la Renault Clio R3

Giacomo Costenaro al volante di una Skoda Fabia R5 ha vinto la decima edizione del rally della Liburna, prima prova del campionato italiano terra.



Il primo sigillo della stagione 2018 del campionato italiano terra, porta la firma di Giacomo Costenaro che ha conquistato la vittoria nel 10° rally della Liburna.

Una prestazione di livello assoluto per il pilota vicentino, che ha piazzato gli strappi decisivi nella terza e quinta prova, gli oltre 13 chilometri della speciale di "Ulignano".

Lungo i classici tornanti di Volterra, il driver di Marostica ha maturato il distacco decisivo per la vittoria finale.



Costenaro ha chiuso con 3 secondi di vantaggio, sul tre volte vincitore del Liburna, Alessandro Taddei, navigato da Andrea Gaspari con la Skoda Fabia R5 della Car Racing. Il trentino è riuscito a centrare la seconda posizione, grazie alla vittoria nell'ultima prova speciale che gli ha permesso di scavalcare il sammarinese Daniele Ceccoli.



Per il campione in carica, un terzo posto amaro, considerando che Ceccoli aveva cominciato alla grande, portandosi al comando del rally dopo le prime due prove speciali.



Il pilota della Scuderia San Marino ha poi ceduto il passo, prima a Costenaro e poi nell'ultimo tratto cronometrato si è visto scavalcare anche da Taddei, che gli ha soffiato il secondo posto, per soli 2 decimi.



Da segnalare il quarto posto di un altro pilota trentino, Alessandro Bettega con la Skoda Fabia R5 firmata Pintarally.

Bettega ha patito qualche affanno iniziale riuscendo però a riscattarsi nella seconda fase della gara, quando è riuscito ad aggiudicarsi la quarta prova speciale.



Treedicesimo assoluto e vincitore della classe, Jader Vagnini con la Renauklt Clio R3.



Costretto al ritiro per un problema ai freni, Francesco Fanari, navigato da un altro sammarinese, Silvio Stefanelli



Prossimo appuntamento con il tricolore terra, il 13 maggio con la 16esima edizione del rally Nuraghi e Vermentino.



p.f.