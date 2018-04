Motor Legend Festival: Martin O'Connell vince il primo GP Historic Formula One

Ancora presto per tracciare un bilancio della tre giorni dedicata ai motori vintage, ma gli organizzatori fanno trapelare soddisfazione per la prima edizione. L'auspicio è che Motor Legend Festiva prenda forma nel tempo

Appassionati e tifosi hanno sfruttato una domenica estiva per non mancare ad un appuntamento che rischia di diventare un punto di riferimento vintage per veri intenditori. Toccare con mano e vedere da vicino cosa succede all'interno di un box Ferrari o un box Lotus non ha prezzo.



Un contenitore variegato capace di offrire corse, incontri, dibattiti, mostre statiche con i grandi protagonisti e i mezzi meccanici più importanti di quell’epoca d’oro del motorsport. La scelta dell’autodromo di Imola è stata naturale: siamo al centro della Motorvalley, uno dei simboli dell’eccellenza italiana nel mondo.



C'è tanto da vedere, tanto da sentire dove in ogni box i meccanici si adoperano per fare ascoltare la voce di mezzi che hanno fatto la storia. E gli spettatori, ancora presto per tracciare bilanci dell'intero weekend, grazie ai FIA Masters Historic hanno vissuto le emozioni che sapeva regalare il Gran Premio di San Marino con le monoposto di Formula 1 costruite dal 1966 al 1985 dotate del motore Cosworth.



Formula 1 il clou della manifestazione ma diverse anche le gare correlate: vetture turismo, GT di varie decadi grande novità della stagione agonistica anche i prototipi e le GT realizzate dal 1995 al 2012.



Selfie autografi con i big di quel tempo, tra i tanti, Riccardo Patrese, Giacomo Agostini, Jacky Ickx . Un tipo di manifestazione che mancava in Italia ed è un bene che gli organizzatori, tra i quali la Federazione Automotoristica Sammarinese, abbiano avuto l’idea di caratterizzarla con una declinazione internazionale non dimenticando però quelle che sono le specificità di casa nostra.



Alle 14.45 il via al primo Gran Premio Fia Master Historic Formula One. Nei box si assiste ai vari riti pre-gara, come la preghiera di questo pilota giapponese al volante di una Lotus. Poi tutti in Pit line guidati dalle ombrelline che continuano ad essere protagoniste.



Poi il via: 14 giri per circa 70 chilometri coperti in 26 minuti. Davanti a tutti il britannico Martin O'Connell al volante di una ATS D4, che iscrive così il suo nome sul primo gran premio revival di Formula 1 ad Imola. Alle sue spalle il connazionale Steve Brooks su Lotus 81, completa il podio il belga D'Ansebourg alla guida di una Williams.



E' evidente che sia una manifestazione al primo step superato brillantemente e destinata a diventare una garanzia di spettacolo annuale per gli appassionati di Motori. Rally Legend, insegna

L.G



Riccardo Patrese - Giacomo Agostini - Claudio Costa