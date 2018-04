F1, Vettel in pole nel GP d'Azerbaijan

È la terza consecutiva per il ferrarista: messi in fila Hamilton e Bottas. Male Raikkonen, 6° dietro a Ricciardo e Verstappen.

Dopo le difficoltà del venerdì, un sabato da applausi: Sebastian Vettel si prende la pole position del GP d'Azerbaijan, dando seguito al dominio assoluto posto in essere nelle libere 3. È la terza pole consecutiva per il ferrarista, che è anche leader del mondiale. Dietro di lui le Mercedes di Hamilton e Bottas, staccate di 2 e 4 decimi. Male Raikkonen, che non riesce a difendere il terzo posto delle libere 3 e chiude sesto, preceduto dalle Red Bull di Ricciardo e Verstappen. Completano l'elenco dei primi 10 Ocon, Perez, Hulkenberg e Sainz.