Bryan Toccaceli: operazione chirurgica riuscita, respira autonomamente

L'operazione chirurgica a cui è stato sottoposto questa notte ha consentito ai medici di ridurre la frattura alle vertebre e la lesione al midollo spinale. Bryan Toccaceli respira autonomamente e si trova in terapia intensiva. La prognosi resta riservata. Bryan Toccaceli - che proprio oggi compie gli anni - nel pomeriggio di ieri intorno alle 17.30 circa, si stava allenando sulla pista da cross della Baldasserona quando, a causa di un problema meccanico, il motore si è spento dopo un salto. La moto lo ha così catapultato in avanti e per il 23enne sammarinese è arrivato il terribile impatto con il terreno. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena dove, dopo i primi accertamenti, gli è stato riscontrato la rottura di due vertebre cervicali.

Centinaia i messaggi di auguri sulla sua pagina facebook e su quella di San Marino Rtv: tanti 'Forza Bryan' e l'invito a non mollare.