Anche la VR46 Academy per Bryan Toccaceli. I ragazzi dell'accademia di Valentino Rossi hanno postato una foto per fare i loro auguri di pronta guarigione allo sfortunato pilota sammarinese. Tutti in fila - col Dottore al centro - e con addosso le maglie di Toccaceli. "Siamo tutti con te BT", recita il post su Facebook.