Bryan Toccaceli: prima prognosi, muove leggermente le braccia

Gli amici hanno organizzato su facebook un momento di preghiera alle 18 al Santuario di Valdragone

I sanitari si erano riservati 48 ore di tempo prima di pronunciare una prognosi. A mezzogiorno c'è stato l'incontro tra la famiglia di Bryan Toccaceli e l'equipe di neurologi del Bufalini di Cesena che lo ha operato subito dopo l'incidente alla Baldasserona. I medici hanno riscontrato una leggera movimentazione degli arti superiori che fa ben sperare, mentre non sarebbe stata riscontrata alcuna funzionalità, al momento, agli arti inferiori, anche se i medici si sono presi altre 48 ore di tempo per una diagnosi definitiva. Tra qualche giorno Toccaceli, che respira autonomamente, sarà sottoposto a nuovo intervento chirurgico per ridurre ulteriormente la frattura alle vertebre cervicali. Le sue condizioni generali restano stabili e la ferita si è richiusa bene.



La Federazione Sammarinese Motociclistica, in una nota, raccogliendo i sentimenti di tutto il motociclismo sammarinese, esprime la propria vicinanza al suo pilota Bryan Toccaceli, per il brutto incidente che lo ha visto coinvolto martedì pomeriggio, e alla sua famiglia.

Forza Bryan, siamo tutti con te!



Intanto tutta San Marino e tantissimi appassionati si sono stretti attorno allo sfortunato pilota che proprio ieri ha compiuto 23 anni.