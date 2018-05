Bryan Toccaceli: secondo intervento riuscito. Partita la raccolta fondi

Continuano i messaggi di incoraggiamento per il pilota sammarinese. Attivato anche un conto corrente per sostenere le spese di riabilitazione.

In mattinata Bryan Toccaceli è stato sottoposto a un secondo intervento chirurgico per la riduzione della lesione al midollo spinale. Il pilota sammarinese è entrato in sala operatoria alle 10. L'intervento si è concluso alle 14:15. L'operazione è riuscita. I medici hanno riscontrato una leggera movimentazione degli arti superiori. In questo momento respira artificialmente.



I medici hanno parlato con i genitori di Bryan, nelle prossime 48 ore ci si augura una risposta alle terapie. Quando sarà possibile il pilota sarà trasferito a Imola in un centro specializzato per la rieducazione. Continuano i messaggi di incoraggiamento per il pilota sammarinese.



Nel frattempo è partita anche una prima iniziativa per sostenere Bryan Toccaceli per raccogliere fondi per la copertura delle spese di riabilitazione presso la Banca Sammarinese di Investimento filiale di Borgo Maggiore.





Si può effettuare una donazione al c/c intestato a BT60 presso la BSI agenzia di Borgo Maggiore (RSM)

IBAN SM82V0328709803000030308929

SWIFT O BIC BSDISMSDXXX