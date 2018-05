Nuovo intervento per Bryan Toccaceli

Un nuovo aggiornamento sullo stato di salute di Bryan Toccaceli. Il pilota sammarinese è tornato in sala operatoria per l'intervento di riduzione della lesione al midollo spinale. E' la seconda operazione alla quale è stato sottoposto il pilota dopo quella alle vertebre cervicali. Bryan Toccaceli questa mattina ha scambiato alcune parole con il padre, che ci ha confermato come il figlio sia cosciente della situazione.