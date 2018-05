Bryan Toccaceli: un problema polmonare costringe i medici a mantenere stretto riserbo sulla prognosi

Ieri secondo intervento chirurgico per la riduzione della lesione al midollo spinale. 4 ore e mezza di operazione che i medici hanno giudicato perfettamente riuscita. Bryan Toccaceli ha trascorso senza particolari problemi la notte aiutato dalla respirazione artificiale. Questo pomeriggio ha ricevuto la visita dei neurologi che hanno riscontrato un problema polmonare, e continuano a mantenere stretto riserbo sulla prognosi. Si parla di almeno altri 7 giorni per esprimersi sulle reali condizioni dello sfortunato pilota sammarinese. Bryan comunica costantemente con i propri genitori, papà Paolo e mamma Sabrina, ed è perfettamente consapevole della gravità dell'incidente che lo ha coinvolto. Qualche piccola scossa agli arti superiori c'è stata, ancora presto per capire, se e quando, recupererà sensibilità agli arti inferiori. Ci vorrà tempo per essere dimesso dal Bufalini di Cesena, ma la famiglia Toccaceli, si è già mossa per la riabilitazione che il pilota affronterà a Imola nel Centro Specializzato di Montecatone; centro multidisciplinare, dedicato all'approccio globale della persona affetta da lesione midollare di natura traumatica. Intanto casco speciale per Valentino Rossi impegnato sulla pista di Jerez, nelle prove della MotoGp. Il pilota pesarese corre infatti con l'adesivo BT60, voluto dal circus del motomondiale in segno di affetto e vicinanza a Bryan Toccaceli.