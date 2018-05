Rally: alla 102° Edizione Targa Florio trionfa Andrea Nucita

Terza prova del campionato italiano

Otto anni dopo la vittoria di Toto Riolo, un altro pilota siciliano trionfa nella Targa Florio, terzo appuntamento del CIR e gara storica, patrimonio universale del motorismo sportivo.



Si tratta di Andrea Nucita che al volante di una Hyundai I20 R5, ha messo in fila tutti i pretendenti al titolo tricolore.

Il pilota di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, ha ancora una volta dato un saggio delle sue grandi qualità, al termine di una gara bella e sopratutto molto combattuta.



Passato al comando dopo la settima prova speciale, Nucita ha respinto ogni tentativo di rimonta, chiudendo la gara di casa con un vantaggio di quasi 20 secondi su paolo Andreucci.

Il pluricampione toscano, esce comunque soddisfatto dalla gara siciliana.

Non essendo Nucita iscritto alla classifica assoluta, il portacolori di casa Peugeot, secondo al traguardo, ha preceduto tutti gli altri piloti impegnati nelle rincorsa al tricolore.

Andreucci ha anche approfittato di due ritiri eccellenti, quelli di Simone Campedelli e Andrea Crugnola.

Bene anche Umberto Scandola, che sull'asfalto delle prove siciliane, ha conquistato il terzo gradino del podio, con un ritardo di 52 secondi da Andrea Nucita.

Da segnalare il quinto posto di Toto’ Riolo con la Skoda Fabia R5 ed il nono di Giuseppe Testa, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi.



In classifica generale comanda sempre Paolo Andreucci con 42 punti, 20 in più di Umberto Scandola.



Prossimo appuntamento del tricolore, dal 24 al 26 maggio, con il rally dell'Isola d'Elba.



p.f.