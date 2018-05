"Tieni duro Bryan". L'urlo dei ragazzi della Federazione Motoristica sammarinese

C'erano anche papa Paolo e mamma Sabrina al raduno dei ragazzi della Federazione Motoristica Sammarinese per garantire a Bryan Toccaceli il massimo sostegno possibile.



Tutti insieme hanno urlato per 5 volte "tieni duro Bryan" poi l'accensione dei motori per fare arrivare ancora più alto il rumore della speranza di rivedere presto il 23enne tra loro.



Questa mattina il pilota è stato sottoposto ad un'altra trachetomia per aspirare il liquido che si è depositato sui polmoni. I medici non sciolgono la prognosi



Lorenzo Giardi