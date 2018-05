Bryan Toccaceli: resta la prognosi riservata

Il pilota si trova sempre in terapia intensiva all'ospedale Bufalini di Cesena dove i medici stanno monitorando in maniera costante un infezione post operatoria.



Bryan Toccaceli ha febbre alta da tre giorni ed è in atto una forma di polmonite. I medici presumono si tratti di sintomi dovuti ai due interventi chirurgici a cui è stato sottoposto, ma preferiscono mantenere il riserbo sulla prognosi che dovrebbe essere sciolta tra mercoledì e giovedì.



Bryan continua a sentire sintomi agli arti superiori, ancora nessuna sensibilità invece alle gambe, a sei giorni dal terribile incidente della Baldasserona.



