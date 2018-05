Toccaceli: Iss, le spese di riabilitazione sono a carico dell'Istituto sicurezza sociale

Da quando è apparsa sui media e sui social la notizia di una raccolta fondi in favore di Bryan Toccaceli, per sostenere le spese di riabilitazione, l'Istituto di sicurezza sociale si è visto chiamato i causa da diversi sammarinesi. Per questo in una nota, oltre a "esprimere grande vicinanza e supporto al giovane sportivo e alla sua famiglia, l’Istituto per la Sicurezza Sociale precisa che per quanto riguarda le spese relative alla riabilitazione, anche in strutture esterne al territorio di San Marino, tutti i costi saranno garantiti e a carico dell’Istituto stesso, come avviene regolarmente e sempre è avvenuto in simili casi in passato.