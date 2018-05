Bryan Toccaceli sottoposto a una manovra per la liberazione dei polmoni

Stamattina, Bryan Toccaceli è stato sottoposto a una manovra per la riattivazione dei polmoni, il cui scopo è quello di far uscire le secrezioni dovute alla polmonite. Manovra invasiva ed effettuata in anestesia totale, col pilota che rimarrà sedato fino alle 18. Toccaceli resta in terapia intensiva e la prognosi resta riservata, dopo la tracheotomia di ieri però riesce, in parte, a respirare da solo, anche se l'80% della sua respirazione avviene in maniera artificiale. I medici sperano di potergli dare l'ok per il trasferimento all'ospedale di riabilitazione di Montecatone entro 5 o 6 giorni, a patto che il ragazzo sia guarito in toto dalla polmonite.