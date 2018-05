Bryan Toccaceli: restano serie ma stabili le condizioni del pilota sammarinese

Il 23enne a 12 giorni dal terribile incidente della Baldasserona si trova ancora in terapia intensiva all'ospedale Bufalini di Cesena.



Tornato regolare il battito cardiaco, quello che continua a preoccupare lo staff medico è il polmone destro del ragazzo che continua a non reagire.



Da 48 ore Toccaceli è sottoposto ad una terapia d'urto per ripulirgli l'apparato respiratorio, dal liquido e dal muco deposito appunto sul polmone destro. Bryan, continua a respirare al 75% in maniera artificiale.



I genitori sempre in stretto contatto con i medici hanno preso la decisione di far restare il giovane a Cesena fino a quando le condizioni di salute non sono tornate buone, dopodichè l'immediato trasferimento al centro riabilitativo di Montecatone.



I tempi si allungano è assai probabile che questo avvenga tra una decina di giorni circa.



L.G