MXGP, doppietta di Herlings in Lettonia

Dalla Lettonia nessun dubbio. E' Jeffry Herlings l'uomo del momento nel mondiale MXGP. Una vittoria netta, la sua, arrivata con il primo posto in entrambe le manche.



Quella nel GP di Lettonia è la quinta vittoria nella massima categoria ed il settimo podio su sette gare fin qui disputate, settimo come Cairoli che partendo davanti ha provato a resistere e tenere il passo del vincitore dimostratosi alla lunga insuperabile su questo circuito. Considerazioni che vengono se non dopo alla pari di quelle riguardanti le condizioni fisiche del campione siciliano, ancora lontano dalla condizione ottimale. A 13 prove dalla fine è ancora tutto aperto e con la forma migliore Cairoli tornerà, c'è da scommetterci, a vincere come ha sempre fatto. E' comunque ancora lui il primo avversario dell'imprendibile Herlings, ritornato cannibale, dopo la prova opaca. Il copione è stato lo stesso in entrambe le gare: Cairoli ha tentato la fuga, Herlings lo ha ripreso e superato.



Quello che ha impressionato, però, è stata la facilità con cui ha portato a compimento la rimonta. Soprattutto in gara-1, quando l’olandese era finito in decima posizione dopo la partenza. Un ritmo pazzesco a far la differenza, a sancire la quarta doppietta di questo mondiale comandato con 29 punti di vantaggio su Cairoli accumulati grazie alla vittoria numero 10.