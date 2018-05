Tanak parte forte al Rally del Portogallo

Comincia all'insegna di Ott Tanak il Rally del Portogallo. L'estone alla guida di una Toyota Yaris è stato il più veloce nella super speciale di apertura della sesta prova del Mondiale. Battuto per soli 4 decimi al termine di un testa a testa appassionante il leader del campionato, Sebatien Ogier su Ford Fiesta, quindi Teemu Suninen sempre su Ford Fiesta.



Il rally entra oggi nel vivo con i 13 equipaggi pronti a darsi battaglia in Portogallo. La M-Sport Ford schiera tre vetture: quella del campione in carica Sébastien Ogier, di Elfyn Evans e di Teemu Suninen. Hyundai ha un quartetto con Andreas Mikkelsen, Thierry Neuville, Dani Sordo e Hayden Paddon. Tre vetture ciascuna per Toyota e Citroën.



Tra gli equipaggi italiani al via del 52° rally del Portogallo da segnalare Fabio Andolfi e Simone Scattolin su Skoda Fabia R5 di Aci Team Italia.