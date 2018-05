Rally di Portogallo: Neuville in testa, fuori il leader del Mondiale Ogier

È Thierry Neuville il più veloce al termine della prima giornata del Rally del Portogallo, sesta prova del mondiale. Il belga, in una vera e propria gara a eliminazione, chiude al comando davanti a Evans e Dani Sordo. Fuori il leader del mondiale Sebastian Ogier, che finisce tra gli alberi nel corso della quinta prova speciale. Out anche la Toyota di Ott Tanak, così come Latvala e Paddon. Ora Neuville ha l’occasione di recuperare i 10 punti di distacco in classifica generale che lo separano da Ogier.