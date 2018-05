Ape Cross 2018: a San Marino lo spettacolo degli Ape Car. Primo classificato Loris Rosati

Con un video messaggio organizzazione e piloti hanno inviato un sostegno per Bryan Toccaceli

Lo spettacolo del Ape Show nella cornice della Baldasserona, in una domenica calda di maggio .Anche l'edizione 2018 non tradisce e assume anche connotati internazionali. Dal Giappone noleggiando un Ape a Milano per poi raggiungere il Titano per godersi lo spettacolo degli Ape Cross. Inoltre, Mark Neale regista inglese, residente in America, alla Baldasserona per completare un documentario dal titolo “Motorvalley Romagna”. Impeccabile la Società Polisportiva Cailungo organizzatrice di un vero e proprio evento. Un connubio perfetto tra spettacolo ed emozioni che ha coinvolto i partecipanti in gara. In classifica generale vittoria per il veterano Loris Rosati con il suo Ape Cross #95. Alle sue spalle Luce Cecchetti Ape Cross #295. Sul gradino più basso del podio Davide Cesarini Apre Cross #21.

Giro più veloce per Luce Cecchetti 55'' e 09 mentre la manche più rapida va al vincitore della classifica assoluta Loris Rosati in 2'49'09. Tra i tanti Trofei in palio da segnalare quello sponsorizzato andato al Team Sbiellati.

Al termine un saluto speciale per Bryan Toccaceli