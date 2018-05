A Faetano il primo evento legato alle energie rinnovabili. Tra i partecipanti anche Manuel Poggiali

Il futuro è già presente è questo il messaggio che arriva da Faetano sede del primo test drive di veicoli elettrici. Evento a 360 gradi per quando riguarda le nuove energie che presto, secondo gli organizzatori, saranno di dominio comune. Dagli impianti fotovoltaici alle auto "green". Grande successo sta riscuotendo la Formula E e c'è da chiedersi se il futuro sarà solo per questo tipo di competizione zero rumore, o se l'old style, sentimento e gas aperto con rullo di cilindri, non perderà mai anche con i tempi che saranno. Molto interessato all'evoluzione anche il Campione del Mondo 125 e 250 Manuel Poggiali testimonial dell'evento (intervista)