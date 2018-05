Motocross, Andrea Zanotti a punti nel GP di Germania MX2

Il crossista sammarinese classe 2000, al debutto assoluto nella seconda classe iridata del cross, ha chiuso la seconda manche al 19°, conquistando 2 punti.

Prima apparizione e primi 2 punti iridati per il pilota sammarinese Andrea Zanotti, che nel GP di Germania ha fatto il suo esordio assoluto nella MX2, la seconda classe del Mondiale di Motocross. Il classe 2000- in sella alla sua Husqvarna - ha dato spettacolo in Gara2, nella quale, per un paio di giri, ha difeso addirittura la quarta posizione. Alla fine per lui 19° posto e due punti in classifica, nella quale è 38° su 41 a quota 2. Nella prima manche invece aveva chiuso 29°.