Borgo Maggiore: una cena per Bryan

La solidarietà per Bryan Toccaceli non si ferma. A quasi un mese dal tragico incidente alla Baldasserona gli amici hanno organizzato una cena di solidarietà all'Antico Spaccio da Giulio del Ventoso di Borgo Maggiore. L'idea è partita da Livio Ceci, è si è allargata a macchia d'olio. Parte del ricavato della cena, 13 dei 35 euro, andrà alla famiglia del pilota, che ha assicurato la sua presenza domani sera. Inoltre molti appassionati hanno messo in palio oggetti legati al motociclismo, come caschi, tute, gomme, che faranno parte di una lotteria il cui ricavato finirà nel conto corrente attivato per Byran.

"Molti mi hanno avvicinato in modo anonimo - ci ha detto Livio Ceci - per dare il loro contributo a sostegno delle spese della famiglia".