Cena di solidarietà per Bryan Toccaceli all'Antico Spaccio da Giulio

Amici e conoscenti si sono stretti numerosi, ancora una volta attorno a Bryan Toccaceli e alla sua famiglia, ieri sera, durante la cena di solidarietà all'Antico Spaccio da Giulio del Ventoso di Borgo Maggiore. Una serata organizzata dagli amici, da un'idea di Livio Ceci, a quasi un mese dal tragico incidente alla Baldasserona, per raccogliere fondi da destinare in parte - 13 dei 35 euro - alla famiglia del pilota. Non solo i conoscenti hanno voluto manifestare il loro affetto: "Molti mi hanno avvicinato in modo anonimo - ci ha detto Livio Ceci - per dare il loro contributo".