Rinviato il 18esimo Rally Bianco Azzurro

Salta, all'ultimo minuto, il Rally Bianco Azzurro in programma per questo weekend. Alcune difficoltà legate all'emissione di un contratto assicurativo della gara, che impediscono garanzie sulla copertura, hanno spinto gli organizzatori - come affermato in un comunicato stampa - a non procedere con l'evento, nonostante le autorizzazioni già rilasciate da Segreteria di Stato Affari Interni, Ministero delle Infrastrutture Italiano, Amministrazione provinciale di Pesaro/Urbino e tutte le amministrazioni interessate. Troppo poco il tempo a disposizione - scrivono gli organizzatori -per reperire una copertura diversa da quella riguardante la convenzione ACI/Allianz.

La nuova data di svolgimento verrà comunicata la prossima settimana.