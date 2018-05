Motocross: Andrea Zanotti protagonista a Castiglione del Lago. Due volte sul podio nel tricolore MX2

Dopo aver conquistato i primi punti nel mondiale, Andrea Zanotti si conferma astro nascente del motocross bianco-azzurro. Nella prova del campionato italiano di Castiglione del Lago, il giovane pilota sammarinese è salito sul podio in entrambe le manche. Terzo in gara 1, Andrea Zanotti ha conquistato il secondo posto in gara 2 della serie tricolore della MX2