Paolo Andreucci ha vinto la 51° Edizione del Rally dell'Elba

Quarto appuntamento del campionato italiano. Per il pilota toscano si tratta della terza vittoria stagionale, su quattro gare della serie tricolore.



Una gara dai due volti, quella che ha visto i protagonisti del CIR tornare dopo 25 anni, sulle splendide strade dell'isola d'Elba.

Prima giornata dominata dal romagnolo Simone Campedelli, che al volante della Ford Fiesta R5 della Orange one, si è aggiudicato 4 delle 5 prove in programma, chiudendo al comando della classifica generale con un vantaggio di oltre 10 secondi su Paolo Andreucci.

La svolta della gara, nella prima prova speciale della seconda tappa, i 26 chilometri e 300 metri di Volterraio.

Il pilota cesenate è stato protagonista di una toccata che ha messo fuori causa la sua Fiesta R5 ed è stato costretto al ritiro.

E cosi alla fine ha vinto sempre lui, Paolo Andreucci che oltre a salire sul gradino più alto del Rally dell'isola d'Elba, ha messo anche una seria ipoteca sul titolo tricolore.

Il pluricampione italiano ha saputo gestire con grande esperienza il vantaggio accumulato, chiudendo con un vantaggio di 30 secondi su Umberto Scandola.

Il pilota veronese, al volante dell'inseparabile Skoda Fabia R5, si è portato al secondo posto in graduatoria generale, seppur con 25 punti di ritardo da Paolo Andreucci.

Tra i principali protagonisti dell'Elba, anche Andrea Crugnola vittima di una foratura quando era in seconda posizione, a soli 10” dal vertice.

Il pilota varesino ha saputo rimontare nella seconda fase del rally e chiudere così sul terzo gradino del podio.

Davvero sfortunato Andrea Nucita, che a causa di una foratura è stato subito estromesso dalla lotta per il vertice.

Il siciliano, al volante di una Hyundai R5 non si è perso d'animo, vincendo tre prove consecutive, ma un altra foratura sull’ultima speciale lo ha portato a chiudere la gara, fuori dai primi 10 della classifica generale.

In evidenza anche il molisano Giuseppe Testa, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi, che ha chiuso quinto posto assoluto.

Prossimo appuntamento, dal 28 al 30 giugno, con la 46esima edizione del rally di San Marino.



p.f.