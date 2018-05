Bryan Toccaceli: oggi l'incontro tra l'equipe medica e i genitori. Preoccupa il polmone destro e i tempi si allungano

Aggiornamento sulle condizioni di Bryan Toccaceli. Intorno alle 13 l'incontro tra l'equipe medica del centro Riabilitativo di Montecatone e i genitori durato circa una quarantina di minuti.



I medici hanno spiegato a Papà Paolo e Mamma Sabrina che a preoccupare è la fase di respirazione che procede artificialmente. Il 23enne sammarinese continua ad alternare momenti di respirazione autonoma a fasi in cui deve aiutarsi con la macchina.



Il polmone destro la causa, un problema che pare più serio. I medici non sciolgono la prognosi e i tempi si allungano ulteriormente. Bryan, avrebbe già dovuto lasciare la terapia intensiva per iniziare la riabilitazione ma le condizioni generali non lo consentono. Il ragazzo resta dunque nell'Area Critica dell'ospedale specializzato di Montecatone.