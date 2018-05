Misano Grand Prix Truck, vince Hahn

Il tedesco s'impone in due gare su quattro e comanda la classifica dell'European Championship, che in Romagna ha vissuto la sua prima tappa.

Nell'immaginario collettivo Misano è sinonimo di due ruote, dunque vedere dei camion battagliare sull'asfalto del Marco Simoncelli, a prima vista, fa un po' strano. Strano ma anche spettacolare e accattivante, tanto che la due giorni del Grand Prix Truck, prima tappa dell'European Truck Racing Championship 2018, ha portato al circuito 42.811 visitatori, oltre 2mila in più rispetto all'anno scorso.



Quattro gare nelle quali 21 camion – altro numero da record – hanno dato il via alla sfida per la successione al campione in carica Adam Lacko. Le prime due corse se le è aggiudicate il tedesco dell'Iveco Jochen Hahn, che è pure leader della generale con 50 punti. Gli altri due successi invece portano la firma dell'altro teutonico Sasha Lenz e dell'inglese Ryan Smith, entrambi alla guida di un Man ma appartenenti a team diversi. Solo piazzamenti per l'unica donna in pista, Steffi Halm, che comunque s'è difesa alla grande e in classifica è la prima inseguitrice del connazionale Hahn a quota 34.



Gare a parte, il Grand Prix è stata un'occasione d'incontro tra i produttori leader nel settore e la community dell'autostrasporto. Festa e divertimento col fuoriclasse Gerard De Rooy – due volte vincitore della Dakar – a disposizione per dei giri di prova. 700 i truck e i veicoli leggeri utilizzati per i test drive, mentre per il raduno dei decorati - mezzi arricchiti da allestimenti interni e aeorografie, con interventi anche da 200mila euro - c'erano 200 camion provenienti da tutta Europa.



RM