MotoGP: al via il weekend di gare, oggi le libere al Mugello

Prende il via oggi il weekend di gare in vista del Gran Premio d'Italia del Motomondiale, in programma domenica sul circuito del Mugello. Alle 9 appuntamento con le prime prove libere della Moto3, a seguire quelle della MotoGp e della Moto2. Intanto si muove il motomercato e alla Ducati si fa il nome di Danilo Petrucci per sostituire il prossimo anno Jorge Lorenzo.