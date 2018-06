Motocross: Andrea Zanotti pronto per la prova Mondiale MX2

Maggiorenne dal 2 maggio scorso, primo obiettivo centrato. A Zanotti, che non va per ragioni di età confuso con il suo illustre predecessore Alex, oggi all'occorrenza coach di Andrea, ma è evidente che il cognome è già ben augurante.



Andrea Zanotti 18 anni di Borgo Maggiore primi due punti mondiali in Germania nel Mondiale MX2 l'anticamera della Serie A del Motocross, per intenderci, dove da anni si apprezzano le grandi prestazioni di Toni Cairoli, uno degli idoli, e non potrebbe che essere così di Andrea.



Cosa succederà in futuro non possiamo saperlo, il presente dice che siamo di fronte ad un ragazzo che non si fa addestrare dalla moto, ma l'addestra lui stesso con grande disinvoltura e dimestichezza per provare a stare al passo dei grandi.



Germania in archivio, ora quasi tutto pronto per la tappa del Mondiale che si correrà in Francia il prossimo Weekend con l'obiettivo di strappare altri punti. Recentemente, nella prova del campionato italiano di Castiglione del Lago, il giovane pilota sammarinese è salito sul podio in entrambe le manche. Terzo in gara 1, Andrea Zanotti ha conquistato il secondo posto in gara 2 della serie tricolore della MX2.



Le premesse ci sono tutte, basta guardare l'eleganza mista a potenza con cui si muove sulle dune della pista della Baldasserona



L.G