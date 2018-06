MotoGP: pole di Rossi al Mugello

Record della pista per il pilota Yamaha



Pole di Valentino Rossi nel Gp d'talia di motociclismo al Mugello. Il pilota di Tavullia, in sella alla Yamaha e con un nuovo casco tricolore, per commemorare il 2 giugno, ha tenuto tutti dietro con il tempo di 1'46''208, nuovo record della pista.

Il campione di Tavullia ha migliorato di ben 281 il record della pista detenuto dal 2015 da Andrea Iannone.



Dietro di lui partiranno domani Jorge Lorenzo e Maverick Vinales.



Per Rossi questa è la 55° pole position in top class, l'ultima risaliva al Gp di Motegi 2016.



m.a.