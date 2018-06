Magalhaes vince il Rally dell'Acropoli

E' la prima volta in Grecia per Bruno Magalhaes. Il portoghese firma il durissimo Rally dell'Acropoli approfittando del ritiro di Lukyanuk per poi gestire le velleità dell'ottimo Herczig finito secondo. L'ungherese appena più lento del vincitore della Generale ha portato a casa due prove speciali molto pesanti nell'economia del campionato.



Terzo il polacco Ptaszek, sempre coperto ed estremamente regolare a completare un podio che celebra con tre su tre il trionfo della Skoda.



Oscar della sfortuna a Brynildsen, fermato da una foratura, il norvegese perde il treno per il successo e si accontenta per dire del quarto posto.



La sorpresa al quinto posto la regala il cipriota Galariotis lontano da quelli davanti, ma primo di quelli che possono solo inseguire. Un altro pilota festeggia i primi punti, è il brasiliano Nobre che nel finale evita di spingere per non compromettere un risultato a suo modo storico.



r.c.