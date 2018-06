Formula 3 European Championship: due su tre per Ahmed all'Hungaroring

Quello ungherese sarà un fine settimana indimenticabile per Enaam Ahmed. Il pilota britannico ha vinto due delle tre gare corse sul tracciato dell'Hungaroring e ora guarda tutti dall'alto nella classifica del campionato di Formula 3 europea. La prima gioia del fine settimana magiaro la coglie però Ticktum che in gara1, in un tracciato reso viscido dalla pioggia, indovina la partenza e scappa via tagliando per primo il traguardo. Secondo il cinese Zhou che ha approfittato della penalizzazione inflitta ad Aron per partenza anticipata: l'estone è stato retrocesso al 5 posto. Buona prova anche per Mick Schumacher: il figlio del grande Michael è 4^.Le altre prove del weekend sono un dominio di Ahmed, che lascia solo le briciole ai rivali.

In gara 2 il britannico è primo davanti a Armstrong e Palou. Ticktum si arrende dopo appena 5 giri a causa di un problema ai freni. Gara 3 segue lo stesso copione della precedente, con Ticktum e Schumacher a completare il podio. Doppia vittoria che permette ad Ahmed di allungare in classifica e salire a quota 83 punti, inseguito da Zhou a 18 punti e Ticktum a 20. Formula 3 che tornerà in pista tra 3 settimane a Norisring, in Germania.