Mondiale Motocross: Herlings allunga ancora su Cairoli

Nella prossima tappa del mondiale tornerà in pista anche il sammarinese Andrea Zanotti

Non si interrompe il dominio di Jeffrey Herlings che nella tappa inglese del mondiale motocross fa bottino pieno e rafforza la leadership mondiale su Tony Cairoli.

In gara 1 il siciliano è riuscito inizialmente a scappare ma l'olandese, sei vittorie nelle ultime sei gare, lo ha ripreso con il coltello tra i denti. Dopo una serie di sorpassi e controsorpassi, una mossa azzardata di Herlings manda a terra il nove volte campione del mondo, che riesce comunque a rialzarsi e a concludere al secondo posto. Con loro sul podio lo sloveno Tim Gajser su Honda.

Cairoli parte bene anche nella seconda manche, ma la rimonta del rivale non gli lascia scampo e come in precedenza subisce il sorpasso dell'avversario proprio nelle battute conclusive della gara.

Ora l'olandese ha 54 punti di vantaggio nella classifica iridata. Nel weekend si torna immediatamente in pista, prossima tappa il Gran Premio di Francia, nel quale gareggerà anche il sammarinese Andrea Zanotti che sarà impegnato nella Mx2. Il giovane Titano nel precedente appuntamento iridato in Germania aveva conquistato i primi due punti mondiali in carriera.