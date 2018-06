Serata di solidarietà a Serravalle: raccolti 3.000 per Bryan Toccaecli

Al Palace Hotel di Serravalle una serata di solidarietà dedicata a Bryan Toccaceli. La sala piena e la grande partecipazione hanno permesso di raccogliere 3.000,00 euro, che verranno consegnati direttamente questa sera.

Una "serata splendida" - l'hanno definita gli organizzatori - che attraverso il gruppo pubblico su facebook "Un sorriso per Norcia & Non Solo" hanno ringraziato gli intrattenitori Bicio e Massimo Pazzaglini, Giovanni Lombardo per la musica e servizio audio, Gian Luca Francioni e lo stesso Palace Hotel per la disponibilità della sala. "Infine - conclude il post di ringraziamento - il regalo più grande la presenza di Paolo GinoConte De Cuney e Sabrina Guerra che hanno reso la serata piena d'amore per il nostro grande Bryan💖"