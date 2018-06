Ogier guida il Rally di Sardegna

C’è Sebastien Ogier in testa al Rally di Sardegna dopo la seconda giornata. Al termine delle otto prove speciali è il francese a guardare tutti dall’alto verso il basso.



La sua leadership è stata messa in dubbio a inizio giornata dal norvegese Andreas Mikkelsen vincitore delle prime due prove, che Ogier, leader dopo la serata di ieri, aveva concluso in quinta e sesta posizione.



Il francese ha evitato rischi eccessivi, poi nella sesta speciale con pioggia di pioggia e fango ha fatto la differenza rifilando oltre 26'' a Mikkelsen. Il norvegese, che conviveva con un problema al cambio, ha commesso un errore, finendo in testacoda ma riuscendo comunque a concludere la prova in sesta posizione.



Problemi anche per Thierry Neuville, che nell’ultima prova di giornata è finito lungo ad un bivio, rischiando di atterrare in un dosso. Il belga ha comunque chiuso in nona posizione, trovandosi ora secondo in classifica generale a 18″ da Ogier.



Terzo è il finlandese Jari-Matti Latvala, a 37″, approfittando di tanti ritiri, tutti nell’ultima prova.