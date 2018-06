Bryan Toccaceli: fra qualche giorno il trasferimento in reparto

Il pilota sammarinese in camera intensiva dal 1 maggio, respira autonomamente, mangia solido e riesce a stare seduto per qualche ora. Tra qualche giorno lascerà l'Area Critica per trasferirsi in reparto.

Potrebbe essere l'inizio della prossima settimana, ipotizziamo lunedì 2 luglio, esattamente a 2 mesi dallo spaventoso incidente della Baldasserona, il giorno del trasferimento di Bryan Toccaceli dall'Area Critica dell'istituto di Montecatone, al reparto pazienti affetti da lesione midollare.



Il quadro clinico è in netto miglioramento: il 23enne sammarinese respira autonomamente, mangia regolarmente cibo solido e riesce a restare seduto per almeno 4 ore al giorno. Bryan, ha una soglia altissima di sopportazione a tutta una serie di sollecitazioni mediche.



Il ragazzo parla con i genitori ai quali ha confidato di essere stanco di vedere un muro bianco sopra di sé. Presto quel muro bianco lascerà la sua vista per far spazio, alla visione della natura rigogliosa che contorna l'istituto imolese. Il prossimo step consiste infatti nel lasciare l'Area Critica per trasferirsi in reparto dove poter aprire tranquillamente una finestra, in attesa di cominciare la riabilitazione. Ogni giorno potrebbe essere quello significativo, ma verosimilmente questo non avverrà prima di lunedi 2 luglio, 60 giorni dopo l'incidente. Ovviamente salvo complicazioni.



Lorenzo Giardi