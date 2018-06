Paolo Valli: "Il Rally di San Marino è una delle gare più appassionanti"

Grande attesa per la prova spettacolo di Fonte dell'Ovo a inseguimento.

Al via la 46' edizione del Rally di San Marino. Un evento che richiama i maggiori interpreti di questo sport valido per il Campionato Italiano, grande attesa per la prova spettacolo di San Marino e la novità della gara a inseguimento.