Bryan Toccaceli ha lasciato la terapia intensiva ed è in reparto. Domani comincia la riabilitazione



Il pilota sammarinese ha lasciato giovedi 28 giugno l'Area Critica dell'istituto di Montecatone, ed ora si trova nel reparto pazienti affetti da lesione midollare. Domani è previsto il primo step in palestra



Oggi, esattamente 60 giorni dopo lo spaventoso incidente della Baldasserona, Bryan Toccaceli continua la sua durissima battaglia. Il ragazzo ha sempre denotato un carattere fortissimo e non ha mai ostacolato i medici nella miriade di sollecitazioni terapeutiche alle quali è stato sottoposto. Il 23 enne sammarinese respira autonomamente, mangia regolarmente, parla senza difficoltà, ma per il momento continua a muovere solo le spalle. Va sottolineato che solo domani comincerà la vera e propria riabilitazione, dopo 60 giorni di posizione orizzontale alternata a qualche ora seduto. Bryan, verrà accompagnato in palestra dove si partirà dalle basi. Il ragazzo deve imparare a respirare in maniera regolare e per farlo dovrà capire come espettorare. Le buone notizie dunque proseguono per un caso che sta interessando tutta la Repubblica e non solo. Continuano a susseguirsi iniziative per aiutare la famiglia in quella che sarà una lunga battaglia per provare a tornare, in qualche modo, alla normalità., Bryan muove, in questo momento, solo le spalle, a 24 ore dall'inizio ufficiale della riabilitazione è già una buonissima notizia.



Lorenzo Giardi