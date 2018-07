Gb: Hamilton pole davanti alle Rosse

Nel Gran Gremio di Gran Bretagna, Hamilton partirà dalla pole position, il pilota della Mercedes precede di 44 millesimi la Ferrari di Sebastian Vettel e di 98 millesimi quella di Kimi Raikkonen.



Per Hamilton è la sesta pole nel Gp di casa, un record che migliora quello da lui detenuto insieme con Jim Clarke, e la sesta di fila per la Mercedes a Silverstone. Le Ferrari hanno chiuso vicinissime, con Raikkonen a meno di un decimo dall'inglese. Più staccati Bottas, con 1'26"217, e le Red Bull, con Ricciardo addirittura sopra l'1'27''.



In quarta fila, domani, partiranno le Haas di Kevin Magnussen e Romain Grosjean. Nono tempo e quinta fila per Charles Leclerc con la Sauber e decimo per Ocon (Force India).