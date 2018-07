SBK: a Misano subito Jonathan Rea in gara1

Nel Mondiale Super Sport 300 il sammarinese Luca Bernardi partirà dalla 7' posizione.

Terzo successo di fila per Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki vince anche sull'asfalto di Misano. Un successo che permette al britannico di incrementare il vantaggio in classifica a 80 punti.



Partito dalla seconda posizione Rea è stato protagonista di un'ottima partenza che gli ha permesso di portarsi al comando della gara davanti a Tom Sykes. Giro dopo giro il pilota britannico ha incrementato il vantaggio sugli inseguitori che di fatto hanno lottato per la seconda posizione con Chaz Davies che ha rimontato dalla settima alla quarta posizione.



Il pilota della Ducati e Laverty hanno poi superato Sykes. Per il podio in lotta anche Michale var der Mark dopo una grande rimonta. Con Rea diretto alla vittoria, Davies è riuscito a prendersi il secondo posto, anche grazie all'errore di Laverty finito largo al 16' giro. Rea taglia il traguardo con oltre 2 secondi di vantaggio su Davies. Sul terzo gradino del podio l'irlandese Laverty. Marco Melandri è il primo degli italiani con il settimo posto finale davanti a Savadori.



A Misano anche la sesta prova del Mondiale Super Sport 300. Il sammarinese Luca Bernardi partirà dalla terza fila con il settimo tempo.



Elia Gorini