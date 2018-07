A Misano brilla la stella di Caricasulo

E' cambiata la data, non i contenuti. Il Round Riviera di Rimini di Superbike coincide col capodanno dell'estate per abbinare ai contenuti tecnici eventi in grado di richiamare anche chi va oltre il piacere di una serie di gare da vedere.



Sorprese in pista e fuori, forme e formati danno ragione un po' a tutti e sicuramente i più attenti assistono anche ad una stella che nasce. Arriva da Ravenna, sono pochi chilometri e per lui è la gara di casa. La Supersport applaude un campioncino "Made in Romagna". E mentre il sole punisce duramente chi si attarda nel walk about tra i colori e le motivazioni del paddok, per il managing è tempo di primi generalissimi bilanci.



r.c.



Nel video intervia a Federico Caricasulo e Andrea Albani