Bryan Toccaceli, dopo la febbre riparte la fisioterapia

Il ragazzo è stato costretto a letto per qualche giorno a causa di un'infezione da CVC.

Un piccolo intoppo, ma nulla di grave. Bryan Toccaceli ha dovuto interrompere il suo percorso di fisioterapia a causa di un'infezione da CVC. Che sarebbe il catetere venoso centrale, utilizzato per l'infusione di liquidi, la somministrazione di farmaci endovena e per la nutrizione parenterale. Il risultato sono stati tre giorni di febbre, salita anche a 39°, che l'ha costretto a restare a letto. Ma nemmeno questo inconveniente ha scalfito la forza d'animo di Bryan, che oggi sta bene e si è detto entusiasta di tornare in palestra. Subito accontentato: 2 ore di fisioterapia al mattino e altre 2 il pomeriggio, come da programma. Di inconvenienti di questo tipo ce ne saranno parecchi lungo il duro percorso del ragazzo, che però continua a dimostrarsi estremamente positivo e determinato a recuperare il più possibile e il prima possibile. E adesso che l'infezione è passata, ha anche ricominciato a mangiare autonomamente.