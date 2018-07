WDW2018: la grande festa Ducati sbarca anche a San Marino

280 membri dei DOC, ovvero i Desmo Owners Club sono saliti sul Titano per il World President Meeting, al quale ha partecipato da vero ducatista e appassionato anche Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati Motor Holding. A fare gli onori di casa il Segretario di Stato per il Territorio, Augusto Michelotti insieme alla Direttrice dell'Ufficio del Turismo, Nicoletta Corbelli. Colpo d'occhio d'eccezione durante la cena organizzata in Piazza della Libertà, uno degli scorci più affascinanti del centro storico di San Marino Città.



Il Comunicato stampa



