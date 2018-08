MotoGP: GP San Marino rinnovo fino al 2021

Rinnovo per tre anni più due di opzione. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP sul circuito di Misano Adriatico, proseguirà fino al 2021, con possibilità di estensione anche al 2022 e 2023. I Comuni della Riviera, i vertici della Provincia di Rimini e dell'Emilia-Romagna rappresentata dall'assessore al Turismo, Andrea Corsini, hanno concordato, con il Misano World Circuit e la Repubblica di San Marino, la volontà di confermare per i prossimi tre anni dal 2019 al 2021, l'accordo con Dorna Sports per organizzare la gara sulla pista romagnola.