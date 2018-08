Lathi Rally: brutto incidente per Calzolari e Stefanelli

L'equipaggio sammarinese formato da Giuliano Calzolari e Silvio Stefanelli è stato protagonista di un brutto incidente in chiusura di ottava prova speciale, la seconda della giornata di oggi, al Lathi Rally in Finlandia.

Giuliano Calzolari è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Helsinki. Al pilota sammarinese è stata riscontrata una frattura al braccio e un trauma facciale.



E' andata meglio al navigatore Silvio Stefanelli, rimasto all'ospedale di Lathi, per un trauma a un braccio.



Distrutta la Ford Escort usata in gara dall'equipaggio sammarinese. Prima dell'incidente, avvenuto nell'ottava prova speciale, Giuliano Calzolari era risalito fino alla sesta posizione recuperando due posti nella settima speciale.



A causa dell'incidente l'ottava speciale è stata annullata e il Lathi Rally è ripreso con la nona prova.



Elia Gorini