Intervento di 5 ore per Giuliano Calzolari perfettamente riuscito

Il pilota sammarinese è stato sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura scomposta al braccio.

E' durato circa 5 ore l'intervento al braccio a Giuliano Calzolari protagonista di una brutto incidente al Lathi Rally in Finlandia. Il pilota sammarinese era uscito di strada al volante della sua Ford Escort al termine dell'ottava prova speciale. Un incidente che ha portato la direzione gara ad annullare la prova speciale per far ripartire la gara da quella successiva. Giuliano Calzolari è stata trasportato in ambulanza all'ospedale di Helsinki. Oggi l'intervento chirurgico al braccio per la riduzione della frattura scomposta che aveva riportato nell'incidente. Oltre al braccio gli è stato riscontrato un trauma facciale. E' rimasto invece all'ospedale di Lathi Silvio Stefanelli. Il navigatore sammarinese ha riportato un trauma al braccio e già in serata dovrebbe rientrare a San Marino.

Giuliano Calzolari sta bene e attraverso San Marino RTV vuole ringraziare tutte le persone che hanno manifestato grande affetto e calore in queste ore. Il pilota sammarinese è in attesa di sapere dai medici finlandesi per quanti giorni dovrà fermarsi ancora in ospedale prima del rientro a San Marino.



Elia Gorini